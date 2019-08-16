Число безработных предпенсионеров, зарегистрированных на бирже труда, во II квартале 2019-го выросло почти на 10% по сравнению с I кварталом. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минтруда.

«На 1 июля в органах службы занятости было зарегистрировано 122,6 тыс. граждан предпенсионного возраста», — сказали в пресс-службе.

Как отмечает агентство, согласно данным Роструда, в I квартале 2019 года число зарегистрированных безработных предпенсионеров составило около 113 тыс. человек. По итогам полугодия число таких безработных выросло на 8,5%. При этом общая численность безработных в России сокращается: по последним данным Минтруда, численность составила 724 тыс. человек.

Максимальное пособие по безработице для предпенсионеров оставляет 11 280 рублей. В министерстве указали, что примерно 80% это пособие получают.

Ранее сообщалось, что снижается число экономически активного населения, во многом за счет людей предпенсионного возраста. Как подсчитали экономисты Центробанка, значительное снижение доли занятых произошло за счет предпенсионеров (50—54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55—59 лет). По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти 0,5 млн человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс.

С 2019 года в России началось повышение пенсионного возраста. К 2028 году пенсионный возраст для женщин увеличится до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Предпенсионерами считаются женщины в возрасте от 55 до 60 лет и мужчины в возрасте от 60 до 65 лет.