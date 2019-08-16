Решение Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии об остановке работы одного из крупнейших банков страны PNB Banka не повлияет на банковский сектор республики, который остается стабильным. Об этом заявил министр финансов страны Янис Рейрс.

По его словам, которые приводит местное информагентство LETA, Латвия является безопасной страной, где клиенты банков могут быть спокойны за свои деньги.

«Клиенты банка, чьи вклады не превышают 100 тысяч евро, а таких в PNB Banka 99,2% от всех клиентов, смогут получить свои деньги в полном размере в течение ближайших дней. Гарантированное возмещение вкладов будет выплачено из Фонда гарантий вкладов, который создан для этих целей. В этом фонде накоплен достаточный объем средств, и средства из госбюджета для этих целей не понадобятся», — указал глава Минфина, добавив, что клиенты банка в ближайшее время получат подробную информацию о том, как вернуть свои вклады.

В Латвии приостановили работу одного из крупнейших банков Банк может столкнуться с финансовыми трудностями, считают в ЕЦБ.

Рейрс также подчеркнул, что закрытие этого банка не связано с «капитальным ремонтом» в финансовом секторе Латвии или рекомендациями комитета экспертов Совета Европы Moneyval по борьбе с отмыванием теневых капиталов и финансированием терроризма.

«Ситуация в конкретном банке связана с выбранной моделью бизнеса, условиями конкуренции и принятыми бизнес-решениями. Другие банки Латвии успешно продолжают работать, а ответственные учреждения — КРФК и Европейский центральный банк — постоянно оценивают ситуацию и тщательно следят за происходящим в банковском секторе», — отметил он.