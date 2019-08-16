Биометрические системы оплаты снизят уровень мошенничества и будут более удобными средствами платежа для россиян, заявил РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.

«Сбербанк о данной проработке заявлял еще полгода назад, и подробно обсуждали все за и против. Мое мнение, что это дополнительная ступень аутентификации клиента, более надежная. В ближайшем будущем мы, безусловно, столкнемся с новыми видами биохакинга, но на сегодня метод будет достаточно безопасным. Как и любое нововведение, оно будет иметь поначалу ошибки системы и софта, и «железа», но их устранение сделает систему достаточно надежной и снизит в целом уровень мошенничества, увеличив удобства для клиентов», — считает эксперт.

Ранее Сбербанк опубликовал на своем сайте описание технологии оплаты с помощью биометрических данных — отпечатка пальца и изображения лица. Согласно документу Сбербанка, оплата проходит путем сканирования на биометрическом сенсоре отпечатка пальца руки или изображения лица и ввода пароля на биотерминале. Чтобы расплатиться в магазине с помощью биометрии, нужно предварительно дать согласие на обработку биометрических персональных данных в офисе банка. После того как держатель вставит карту в ридер биотерминала, на дисплее появится запрос на ввод пароля и запрос биометрического образца.