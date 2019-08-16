Минтруд предложил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года до 12 130 рублей. Это следует из проекта министерства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Часть первую изложить в следующей редакции: «Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 130 рублей в месяц»; часть вторую после слов «в размере» дополнить словами «не ниже», — говорится в документе.

С 1 января 2019 года МРОТ в России составляет 11 280 рублей.