Суммарная задолженность по зарплате по итогам июля 2019 года увеличилась на 7,1% (на 182,9 млн рублей) и по состоянию на 1 августа составила 2,75 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом в пятницу.

«Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1213,9 млн рублей (44,1%), в 2018 году — 697,4 млн рублей (25,3%), в 2017 году и ранее — 841,3 млн рублей (30,6%)», — говорится в сообщении ведомства.

Городские жители назвали 66 тыс. рублей в месяц справедливой зарплатой Оценка достойного размера оплаты труда превышает величину средней официальной начисленной зарплаты, следует из базы данных показателей муниципальных образований Росстата.

Среди тех, перед кем имеется задолженность по зарплате, 46% составили трудящиеся обрабатывающих производств, 17% — строительства, 12% — добычи полезных ископаемых, 9% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок.

Всего задолженность по зарплате на 1 августа имелась перед 42,5 тыс. человек, что составляет менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности, отметили в Росстате.