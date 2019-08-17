Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов опроверг утверждения о сокращении в России малого и среднего предпринимательства (МСП).

Ранее в августе Институт экономики роста имени П. А. Столыпина сообщил, сославшись на данные реестра субъектов МСП, что количество таких предприятий по итогам первого полугодия сократилось на 7—8% год к году (минус 18,3 тыс. малых и минус 1,5 тыс. средних), и обозначил это как один из симптомов снижения экономической активности в стране.

«Действительно, если посмотреть на перечень малых и средних предпринимателей, которые зарегистрированы в реестре малого и среднего предпринимательства, происходит небольшое сокращение. С чем это связано? Это связано с тем, что целый ряд МСП переходят в разряд более крупных предпринимателей. Таких за последний год насчитывается около трех тысяч предприятий», — сказал Силуанов журналистам.

Кроме того, продолжил он, ФНС успешно ведет борьбу с компаниями-однодневками.



По словам первого вице-премьера, статистика может быть искажена и из-за того, что не все малые предприятия, продолжая свою деятельность, сдают информацию, которая попадает в реестр.

«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле предприятия как работали, так и работают», — пояснил Силуанов.

На деле объем выручки предприятий малого сегмента вырос за последний год на 25%, указал он. «Здесь ни о каком сокращении количества или доли малого предпринимательства в общем объеме предпринимателей нельзя вести речь», — подытожил глава Минфина.