В 2020 году, по мере того как ликвидная часть Фонда национального благосостояния (ФНБ) превысит 7% ВВП, правительство получит возможность инвестировать все деньги, которые превышают этот порог. Эксперты смоделировали, при каком соотношении направлений этих вложений достигается максимальный рост ВВП и минимальное изменение курса рубля и инфляции, сообщает «Коммерсант» .

Так, в Райффайзенбанке убеждены, что правительство будет вынуждено стимулировать деньгами фонда экономику: «Серьезных стимулов для роста ВВП нет, а эффект от нацпроектов с учетом того, что они будут финансироваться из налогов и проходить на фоне повышения НДС и пенсионной реформы, будет в лучшем случае слабоположительным (0,2–0,3 процентного пункта к росту экономики)».

Также деньги ФНБ могут расходоваться на экспортные кредиты и внутренние инвестпроекты. В Райффайзенбанке считают, что при среднегодовой цене нефти 65 долларов за баррель ежегодный объем средств, доступных для такого инвестирования, составит 2,7 трлн рублей, а по оценке «Ренессанс Капитала» — 2,7 трлн в 2020 году и 3 трлн в 2021-м.

Fitch: макроэкономическая стабильность России не нарушится из-за инвестиций ФНБ Фонд национального благосостояния сможет диверсифицировать инвестиции в сторону более доходных, прогнозируют в агентстве.

«Хотя прогнозируемые объемы доступных средств будут значительными, мы считаем, что дополнительные инвестиции не превысят 1% ВВП в год», — убеждена экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец. Ранее аналитики Fitch, которые оценивают ликвидную часть ФНБ в 10% ВВП, в 2020 году замечали, что «масштаб этих внутренних инвестиций не сможет обратить вспять прогресс в плане повышения макроэкономической стабильности или снижения воздействия волатильности цен на нефть в экономике».

В Райффайзенбанке обнаружили, что максимальный рост ВВП при минимальном изменении курса рубля и инфляции достигается из соотношения вложений в экспортные кредиты и внутренние проекты на уровне трех к семи. «Если же соотношение сохраняется, но власти вкладывают средства в иностранные активы, то просто уменьшается абсолютный эффект, тогда как структура портфеля остается максимально эффективной», — уточняют там. Такая пропорция вложений позволяет получить дополнительно 1 п. п. прироста ВВП ежегодно. Но если проекты окажутся неэффективными, положительный эффект для ВВП прекратится вместе с прекращением инвестирования денег фонда.