Счетной палате представляется реалистичным учтенный в законе «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» показатель инфляции по итогам текущего года в пределах 4,3%, следует из материалов ведомства.

В СП напоминают, что в июне 2019 года отмечался минимальный прирост индекса потребительских цен (0,04% за месяц). Инфляция за полгода составила 2,5%, что на 0,4 процентного пункта больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 4,7%. «Основными факторами, сдерживающими динамику потребительских цен, являются снижение темпов роста цен на непродовольственные товары на фоне высокой базы 2018 года (до 3,5% в годовом выражении), сезонное удешевление продовольственных товаров (5,5%), в частности плодоовощной продукции, а также сдержанный рост потребительского спроса. Годовая инфляция на услуги также замедлилась (до 4,9%).

В июле инфляция ускорилась вследствие роста тарифов и составила за месяц 0,2%, с начала года — 2,7%. В годовом выражении прирост цен в июле замедлился до 4,6%.

«При сохранении в летние месяцы минимального роста цен и при отсутствии внешних шоков во второй половине года прогнозное значение инфляции, учтенное в статье 1 федерального закона № 459-ФЗ (4,3%), представляется реалистичным», — отмечается в аналитическом материале СП.



В Министерстве экономического развития ранее в августе пообещали понизить прогноз по инфляции на 2019 год до уровня менее 4%.