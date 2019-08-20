Россия по итогам 2018 года заняла третье место среди стран «большой двадцатки» по степени жесткости требований к локализации производства, говорится в материалах Международного валютного фонда (МВФ). Об этом пишут «Известия».

По итогам прошлого года МВФ оценил уровень требований России к локализации производства зарубежными компаниями в 15,4 балла. Это означает, что в продукции, произведенной иностранцами с учетом правил освоения местных ресурсов, доля импортных компонентов составляет 15,4%. Первое и второе места заняли Бразилия (23,9) и Аргентина (18,7). В МВФ рекомендуют России смягчить правила: их строгость препятствует притоку капитала из-за рубежа. В пресс-службе валютного фонда сообщили, что «при прочих равных иностранный инвестор выберет страну с более низкими требованиями к локализации». Россия остается «за пределами глобальных цепочек поставок», добавили в МВФ.

В Минэкономразвития сообщили, что необходимо понимать, из чего исходил МВФ, делая такой вывод, «из обзора МВФ этого не следует». Требования по использованию отечественных товаров запрещены правилами ВТО, и Россия соблюдает их. И это подтверждается отсутствием претензий в последние годы к России со стороны партнеров относительно торгового протекционизма. Также в ведомстве не понимают, почему требования по локализации должны препятствовать притоку иностранных инвестиций.

МВФ порекомендовал России раскрыть сводные финансы 30 тыс. госкомпаний Большинство предложенных МВФ мер по повышению бюджетной прозрачности уже реализуются.

По словам управляющего директора Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов Андрея Точина, российское законодательство не запрещает иностранным инвесторам выпускать на нашей территории продукцию, состоящую даже на 100% из импортных компонентов. Однако это подразумевает работу в общем режиме: без льгот и господдержки. С учетом того что в России сравнительно дорогая рабочая сила и высокие административные барьеры, инвестировать в завод без послаблений зачастую невыгодно, резюмирует он. Однако российский рынок — премиальный в ряде отраслей.

Не считая локализации, среди развивающихся рынков G20 Россия — одна из наиболее лояльных к зарубежным партнерам стран по уровню торговых ограничений, следует из данных МВФ. Например, по показателю «защита торговли» у РФ — 1,2 балла (чем ниже показатель, тем меньше страна вводила новых ограничений за последние 10 лет). Среди развивающихся стран Россию опередили лишь Мексика (0,3), Южно-Африканская Республика (0,1) и Саудовская Аравия (0). Показатель США — 2,8.