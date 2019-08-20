Чисто выданных ипотечных кредитов в июле 2019 года снизилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем — на 20%. Об этом сообщается в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Всего было выдано в июле 84,16 тыс. ипотечных кредитов на 184,25 млрд рублей, годом ранее — 114,03 тыс. кредитов на 230,86 млрд рублей.

«Рынок ипотеки продолжает снижаться. В июле количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 26% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 20%... Средний чек по ипотеке увеличился за год на 8%: с 2,02 миллиона до 2,19 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

Всего за семь месяцев этого года банки выдали 22,07 млн кредитов на общую сумму почти 5 трлн рублей. Количество новых кредитов выросло на 9%, а объемы кредитования увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле 2019 года было выдано 3,28 млн новых кредитов общим объемом свыше 739,82 млрд рублей. Количество выданных кредитов осталось практически на уровне прошлого года, объемы кредитования снизились на 2% по сравнению с июлем прошлого года, когда было выдано 3,29 млн кредитов на 752,73 млрд рублей. Количество и объемы новых кредитов наличными выросли в годовом отношении на 6%, POS-кредитов — на 1%.

Наиболее значительный рост кредитования отмечен в сегменте автокредитов. Количество новых автокредитов выросло на 16%, объемы выдач увеличились на 21%. В июле 2019 года было выдано 65,30 тыс. кредитов на 53,19 млрд рублей, в июле 2018-го — 56,09 тыс. кредитов на 44,09 млрд рублей. Средняя сумма нового автокредита выросла на 4%.