Кредитная задолженность граждан за последние 12 месяцев выросла на 22% и составила 286,8 тыс. рублей на домохозяйство. Об этом сообщается в пресс-релизе проекта ОНФ «За права заемщиков».

В первом полугодии 2019 года кредитная задолженность граждан составила 16,19 трлн рублей. Она выросла с начала года на 4,8%.

Анализ данных Банка России показывает рост кредитной задолженности физлиц за первое полугодие 2019 года на фоне снижения просроченной задолженности по ранее выданным кредитам. В ОНФ отмечают усиление динамики снижения просрочки, особенно по сравнению с 2016 и 2017 годом.