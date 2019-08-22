Держатели кредитных карт стали активнее покупать в рассрочку продукты. Такие данные приводятся в подготовленном по просьбе РБК исследовании банка «Русский Стандарт».

Доля покупок в продуктовых магазинах, оплаченных картами рассрочки, по итогам первого полугодия 2019 года составила 14% от общего числа товаров, купленных в рассрочку (в прошлом году ее доля составляла 9,3%). Категория «фудретейл» поднялась с пятой позиции самых востребованных товаров, купленных в рассрочку, на вторую.

Чаще, чем продукты питания, россияне оплачивают картами рассрочки только бытовую технику и электронику (28,3% рассрочек по картам банка «Русский Стандарт» за первые шесть месяцев 2019-го), говорится в исследовании.

По мнению экспертов, жители России покупают продукты питания в рассрочку либо из-за нехватки денег на еду, либо из-за финансовой выгоды, так как некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбэк или скидки. Также опция перевода кредитных средств в рассрочку является относительно новой для карт банка «Русский Стандарт», поэтому их держатели просто могут тестировать функционал в тех категориях, где чаще всего совершают покупки, а это именно продуктовые магазины.