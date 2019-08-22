Минкомсвязь РФ объявила конкурс на оказание услуг по разработке методологии статистического измерения параметров развития цифровой экономики, включая эффективность цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта — 335 млн рублей.

В материалах отмечается, что наличие надежной, методически проработанной и актуальной статистической информации является необходимым условием формирования государственной политики и решения стратегических задач цифровой трансформации страны. В связи с этим, утверждают в Минкомсвязи, должны быть разработаны системы показателей и классификаций, предложения по модернизации и проведена практическая апробация статистического инструментария, позволяющего измерить состояние и динамику развития цифровой экономики в РФ.

Для этого Минкомсвязь предлагает также разработать концепцию использования больших данных в статистике цифровой экономики, провести экспертизу показателей нацпроекта «Цифровая экономика» и его федеральных проектов, оценить позиции России в международных рейтингах и индексах сферы информационно-коммуникационных технологий за 2018 год и сформировать предложения по продвижению позиций страны в этих рейтингах.

Кроме того, исполнитель должен будет рассчитать ключевые показатели цифровой экономики за 2019 год и провести экспертно-аналитическое сопровождение деятельности Минкомсвязи по измерению параметров развития цифровой экономики в 2020 году.

Срок исполнения контракта — 25 декабря 2020 года.