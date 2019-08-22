Международное рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз роста ВВП РФ на 2019 год до 1,2% с 1,6%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook 2019—2020.

По прогнозу Moody's, рост российского ВВП РФ в 2020 году составит 1,5%, инфляция — 4,6% и 4% в 2019 и 2020 году соответственно.

Аналитики агентства отмечают, что ключевым фактором риска при составлении прогноза они считают эскалацию торговых конфликтов между Америкой и Китаем. В частности, это введение США 25-процентных тарифов на импорт из Китая и тарифы США на импортируемые автомобили и автозапчасти из других стран, также ситуацию ухудшают обвинения в валютных манипуляциях, которые Минфин США выдвинул против Китая.

Профессиональные прогнозисты ухудшили ожидания по темпам роста российского ВВП По сравнению с предыдущим опросом, который проводился три месяца назад, консенсус-прогнозы по росту ВВП снизились на 0,2 п. п. почти для всех лет.

«Таким образом, наш базовый прогноз предполагает, что администрация США введет новые тарифы, а также сохранит ранее введенные», — говорится в докладе.

По мнению авторов отчета, центральные банки, которые до сих пор справлялись с данными рисками, могут не справиться с очередным политическим шоком. Нестабильность на финансовых рынках также может негативно сказаться на экономическом росте, отметили аналитики.