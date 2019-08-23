Почти каждый десятый россиянин (около 9%) терял значительную для себя сумму денег из-за телефонного мошенничества, а каждый третий (33%) признался, что он или его близкие сталкивались с таким мошенничеством, сообщает РБК. При этом только 4% респондентов обращались в правоохранительные органы. Таковы данные исследования «Лаборатории Касперского».

Так, более 90% звонков банковским клиентам с информацией о подозрительной операции по карте совершают мошенники. Каждый пятый (21%) никак не защищает свой телефон от подозрительных звонков. Половина респондентов (51%) ответили, что не берут трубку, если видят на экране неизвестный номер, еще 17% россиян используют специализированное ПО для защиты от спама и мошенничества, а 37% — встроенные возможности телефона.

По данным Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ, в 2018 году объем несанкционированных операций по картам вырос на 44% и составил 1,4 млрд рублей. Более 80% хищений денежных средств у клиентов банков производится с использованием методов социальной инженерии, подсчитали в Group-IB. В ЦБ подтвердили, что это самый распространенный тип атаки. По данным МВД, в 2018 году было зарегистрировано почти 43 тыс. случаев телефонного мошенничества.

ЦБ рекомендовал банкам обмениваться телефонами клиентов для борьбы с мошенничеством В ЦБ считают, что банкам следует включать пункт о предоставлении номеров мобильных телефонов в условия договоров.

Для борьбы с социальной инженерией ЦБ недавно выпустил рекомендации для банков, которые усиливают контроль за операциями, совершаемыми без согласия клиента.