Минэкономразвития России частично поддержало предложения по законопроектам о «регуляторной гильотине», представленные уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, и готово обсудить предложение о создании делового совета по контролю и надзору при правительстве, говорится в сообщении министерства.

Ранее в августе Титов направил вице-премьеру Константину Чуйченко отзыв на проекты федеральных законов о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и об обязательных требованиях, подготовленные Минэкономразвития, в котором указал на ряд недочетов в документах. Законопроект о госконтроле, по мнению Титова, отличается чрезвычайной неопределенностью: решение многих важных вопросов оставляется на усмотрение административных органов. Кроме того, в законопроекте не упоминается презумпция добросовестности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По мнению МЭР, в действующем законодательстве «данный принцип указан, но не раскрыт». «Минэкономразвития России, как разработчик законопроекта, отдает предпочтение не менее широкой, но более определенной норме об истолковании всех сомнений в нарушении обязательных требований», — отметили в министерстве.

При этом в МЭР полагают, что некоторые предложения Титова заслуживают поддержки: «Работа продолжается дальше. К сожалению, предложения бизнес-омбудсмена Титова были представлены непосредственно в правительство России и со значительной задержкой. Часть из них, например предложение о запрете использовать в числе ключевых показателей, по которым оценивается эффективность органа контроля, суммы взысканных штрафов, заслуживает поддержки».