Почта России просит выделить из бюджета около 85 млрд рублей для преобразования своих отделений в «Центры притяжения», сообщают «Известия» . Расчеты содержатся в проекте концепции на 2020—2027 годы, которую госкомпания уже направила на согласование в заинтересованные министерства. Из-за замены традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах может упасть в 1,5 раза, поэтому необходимо изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тыс. человек, говорится в документе. Так, из 42 тыс. отделений более 80% могут стать основой для трансформации в «Центры притяжения».

Помимо профильных Почта России хочет оказывать в модернизированных отделениях и финансовые услуги — выдавать кредиты, принимать вклады, обменивать валюту и т. д. А также продавать лекарства и товары народного потребления (в том числе и алкогольные напитки), оказывать государственные (аналог легкого МФЦ), социальные (помощь по хозяйству), медицинские (в частности, телемедицина) и образовательные услуги. Также Почта России планирует оказывать профильные и непрофильные услуги не только на базе существующей инфраструктуры. Документ предусматривает три новых формата: ППС (пункт почтовой связи) на арендованных площадях, ПОПС (передвижные отделения) и МОПС (модульные отделения).

Почта России просит изменить сразу пять категорий законодательных актов, включая закон о регулировании производства и оборота алкогольной продукции, чтобы «продавать товары, требующие получения лицензии через инфраструктуру Почты России. Для реализации задуманного она просит из бюджета почти 85 млрд рублей. Из них 66,4 млрд рублей — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд рублей — на проведение капитального ремонта, а еще 7,7 млрд рублей — для расширения площадей отделений.

Источник издания сообщил, что проблемы в согласовании могут возникнуть с Минфином, поскольку Почта России хочет получить из бюджета значительные средства на развитие непрофильной для нее деятельности. Он также усомнился, что к 1 сентября концепция пройдет согласование и будут подготовлены законопроекты, которые еще и нужно успеть принять до конца года, чтобы с 2020-го началась реализация планов госкомпании.

В Центробанке не стали комментировать подобные нюансы, сославшись на то, что не обсуждают действующих и потенциальных участников рынка, коим станет Почта России, если захочет получить банковскую лицензию.