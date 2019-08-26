Ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии, где наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам, говорится в исследовании аудиторской компании FinExpertiza. Об этом сообщают «Известия» .

Проблемы с обслуживанием ипотеки прогрессируют в 44 субъектах. В 25 регионах доля неплательщиков превышает среднероссийский уровень в 1,04%, среди них Республика Алтай (3,43%), Карачаево-Черкесия (2,58%), Северная Осетия (2,57%), Бурятия (2,12%). Среди регионов с крупной долей неплатежей этот показатель вырос в Чеченской Республике (2,95%), Республике Адыгея (1,3%) и Ростовской области (1,07%).

По словам экспертов, в регионах Северного Кавказа ипотечные каникулы будут наиболее востребованы, поскольку именно там уровень зарплат ниже среднероссийского, а безработица, наоборот, высокая. В банках из топ-30 сообщили «Известиям», что новым механизмом отсрочки платежа интересуются единицы.

Такие каникулы задумывались как адресная мера поддержки россиян, попавших в затруднительное положение в связи с особой жизненной ситуацией, поэтому не так важно, в каком регионе они проживают, считает руководитель аналитического департамента компании «Международный финансовый центр» Роман Блинов. По его словам, особенно остро эта проблема стоит в субъектах, где рынок только начал свое развитие.