Активнее остальных россиян за ипотечными кредитами в первом полугодии 2019 года обращалось население Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов и Тюменской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

В Ямало-Ненецком автономном округе в среднем примерно 32 человека из тысячи берут за год ипотечный кредит, что в 1,7 раза больше, чем в среднем по стране. Вторую и третью строчки в рейтинге занимают Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Тюменская область с результатами 29,1 и 28,2 кредита на тысячу человек экономически активного населения.

В первую десятку также входят: Чувашия (26,8), Башкирия (26,2), Архангельская область (25,5), Якутия (25,3), Коми (25), Татарстан (24,9) и Магаданская область (24,8).

Всего выше среднероссийского уровня популярность ипотеки наблюдается в 44 регионах, а в 12 она выше среднего уровня как минимум на треть.

Последние три строчки рейтинга занимают Ингушетия, Чечня и Дагестан. Похожая ситуация сложилась во многих других национальных республиках Северного Кавказа.

Крым и Севастополь (82-е и 81-е место) оказались в нижней части таблицы из-за слабой активности сферы банковских услуг в регионе. При этом на полуострове отмечается самый сильный рост популярности ипотеки.

Авторы исследования отметили низкое место Москвы в рейтинге (75-е), что является следствием дороговизны недвижимости, поэтому даже с учетом ипотеки жилье в столице остается недоступным.

Лучшая динамика наблюдается в Крыму и Севастополе, где объем ипотеки в текущем году примерно в полтора раза выше прошлогоднего. Самая слабая динамика зафиксирована в Кировской области и Ненецком автономном округе.

Самые крупные кредиты берут в Москве, где в среднем объем одного ипотечного кредита превышает 4,6 млн рублей. Также большие кредиты в Московской области (3,2 млн рублей), Сахалинской области, Чукотском автономном округе и Санкт-Петербурге (во всех трех регионах 2,9 млн рублей).

Согласно исследованию, объем ипотечного кредита москвичей в среднем в три раза больше, чем у жителей Челябинской области, которая характеризуется наименьшим средним размером ипотечного кредита.

В целом по России средний ипотечный кредит составляет 2,2 млн рублей, причем эта величина в последние годы достаточно быстро растет.