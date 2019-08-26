Ухудшение глобальной экономической ситуации на фоне торговых противостояний является ключевым фактором риска для экономического развития России в 2020—2022 годах, считают в Минэкономразвития РФ. Об этом сообщил журналистам в понедельник глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.

«В 2019 году мировой экономический рост, по оценке Минэкономразвития, опустится ниже отметки в 3% впервые с 2009 года. С учетом развернувшихся торговых войн, являющихся дополнительным препятствием для мирового экономического роста, прогноз был пересмотрен в сторону снижения. Ожидается замедление роста мирового ВВП до 2,5% в 2024 году», — добавил Орешкин.

Министр также отметил, что «мировая экономика не будет фактором, способствующим более быстрому росту российской экономики».



Ранее Орешкин заявлял, что грядущий возможный глобальный кризис из-за торговой войны между США и Китаем окажет негативное влияние на Россию, но к этому кризису страна готова больше, чем к кризисам 2008 и 2014 годов, благодаря действию бюджетного правила и инфляционному таргетированию.

Министерство экономического развития сохранило прогноз по росту ВВП России в 2019 году Минэкономразвития предполагает, что по итогам 2019 года РФ сократит отставание от пятой экономики мира в большей степени, чем это планировалось при определении целей нацпроектов.



В интервью телеканалу «Россия-24» Орешкин заявил, что России надо решать проблему ускорения темпов роста экономики, опираясь исключительно на собственные силы.

«Внешняя экономика не будет основным драйвером, который сможет вытянуть российскую экономику. Нам нужно ориентироваться исключительно на собственные силы, и в условиях фаз кредитного цикла, в первую очередь в потребительском кредитовании, главным источником роста в 2020 году могут стать только инвестиции», — сказал министр.

По его словам, России необходимо осуществить значительный объем структурных изменений в экономике, снизить издержки бизнеса, обеспечить предпринимателей доступным финансированием, повысить эффективность расходов федерального бюджета и компаний.

Глава МЭР считает, что существующие риски краткосрочного потребительского кредитного цикла в России необходимо компенсировать мерами денежно-кредитной политики.

МЭР видит в ситуации с потребкредитованием черты социальной проблемы По данным Банка России, у 15% заемщиков соотношение «платеж/доход» превышает 70%, что приводит к существенному ухудшению уровня жизни заемщика, отметил Максим Орешкин.

«Но долгосрочный цикл у нас находится только в самом начале подъема. У нас такие рынки, как ипотека, как корпоративный долг для компаний, — это то, где долг при снижении процентных ставок может подрасти, и довольно значительно, и сформировать серьезную волну спроса и на недвижимость, и на строительство, и на инвестиции. Поэтому этот долгосрочный цикл у нас позитивный», — добавил он.

Также Орешкин высказал мнение, что риски на мировом нефтяном рынке пока слишком серьезны, чтобы задумываться о трате средств Фонда национального благосостояния.

«Мы видим очень серьезные риски на нефтяном рынке. У нас котировки нефти упали ниже 60 долларов за баррель, а если мы уйдем ниже 50 [долларов за баррель], то ничего накапливаться не будет, поэтому и дискуссию какую-то вести о ФНБ вряд ли стоит», — сказал он.

По мнению министра, в первую очередь надо говорить об изменении структуры инвестиций ФНБ за рубежом. «Это поддержка крупных экспортных проектов, которые у нас, у нашей страны есть, которые мы реализуем в других странах. Ресурс ФНБ в первую очередь должен быть направлен именно на эти цели», — добавил Орешкин.

По данным Минфина, объем ФНБ за июль текущего года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП.



Правительство до конца 2019 года определится с критериями, по которым будут отбирать проекты для вложения средств ФНБ после достижения им объема в 7% ВВП, заявлял первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов. Стратегия инвестирования предполагает два варианта: вложения в зарубежные активы, чтобы избежать давления на курс рубля и на инфляцию, или во внутренние активы, в проекты, которые генерирует дополнительный инвестиционный спрос частного бизнеса.