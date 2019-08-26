Ситуация в сегменте потребительского кредитования приобретает черты «социальной проблемы» для России. Об этом заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин, передает РИА Новости.

«По данным Банка России, соотношение «платеж/доход» новых заемщиков в сегменте «кредиты наличными» в первом квартале 2019 года составило в среднем 43,9%. При этом у 15% заемщиков соотношение «платеж/доход» превышает 70%, что приводит к существенному ухудшению уровня жизни заемщика», — сказал министр, представляя обновленный прогноз на 2020—2024 годы и актуализированный прогноз на 2019 год.

Орешкин подчеркнул, что удар по реальным располагаемым доходам населения нанесли замедление темпа роста доходов и увеличение объема процентных платежей.

Министр отметил также, что ведомство понизило прогноз роста этих доходов в 2019 году до 0,1%. При этом в 2020 году рост ожидается на уровне 1,5% с увеличением до 2,4% в 2024 году.

В последние месяцы среди экономистов продолжается дискуссия о рынке потребкредитования в России. Так, глава Центробанка Эльвира Набиуллина на ПМЭФ заявляла, что высокая закредитованность населения не означает появление «пузыря», а говорит о низком уровне жизни.

Сбербанк в середине августа опубликовал исследование, в котором утверждается, что «рост кредитования носил объективный характер и пока не исчерпан».



В свою очередь, Орешкин заявил, что в 2021 году страна столкнется с рецессией, если рост потребительского кредитования продолжится существующими темпами.

По его словам, МЭР закладывает в базовый сценарий прогноза, предполагающий стабильное развитие российской экономики, предпосылку о замедлении роста потребкредитования в РФ до 20% в 2019 году и до 4% к концу 2020 года, однако такое снижение возможно только в случае действенных мер ЦБ. Такая динамика предполагает падение ежемесячных аннуализированных темпов прироста портфеля до уровня ниже 8% уже в текущем году и до уровня около 4% в следующем году. В дальнейшем прогнозируется выход на темпы роста, близкие к темпу роста доходов населения.

«В случае отсутствия действенных мер по ограничению темпов роста портфеля потребительских кредитов с высокой вероятностью реализуется сценарий «внезапной остановки» потребительского кредитования, причиной которой станет резкое ухудшение платежеспособности заемщиков при дальнейшем росте долговой нагрузки», — полагает Орешкин. По оценке Минэкономразвития, при сохранении текущих темпов роста портфеля резкий разворот тенденций может произойти в 2021 году. В таком случае отрицательный вклад долговой нагрузки домашних хозяйств в темпы роста потребительских расходов населения достигнет минус 6% год к году.

«Это означает, что даже с учетом других компенсирующих эффектов — смягчения денежно-кредитной политики Банком России — расходы домашних хозяйств на конечное потребление могут сократиться до 4,5% год к году в реальном выражении. При этом экономика войдет в рецессию. В таком сценарии в 2021 году ВВП сократится на 0,6%», — отметил глава МЭР, добавив, что вероятность реализации стрессового сценария с рецессией в 2021 году не является высокой.



По данным ЦБ, российские банки в 2017 году увеличили кредитование населения на 13,2%, в 2018 году — на 22,8%. По прогнозу ЦБ, рост кредитования населения в 2019 году составит 15—20%, а в 2020-м — 11—16%. Центробанк в начале июня сообщил о дополнительных мерах по ограничению долговой нагрузки в необеспеченном потребительском кредитовании.

