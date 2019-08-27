Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился в два раза — с 8% до 4%. Об этом говорится в исследовании РЭУ им. Г. В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия» . Весь кредитный портфель в данный период ускорил свой рост почти до 20% в год и достиг 16 трлн рублей на 1 июля 2019-го.

Накопленные долги физлиц не становятся просроченными — беззалоговое кредитование находится под контролем. Эксперты поддержали позицию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной относительно стабильности на финансовом рынке. ЦБ прав в среднесрочной перспективе — сейчас рынок стабилен и нет поводов для беспокойства. Но Минэкономразвития прогнозирует, что высокий уровень долговой нагрузки будет ограничивать потребление, поскольку гражданам придется все большую часть заработка отправлять на погашение долгов.

В российских банках подтвердили тренд на снижение доли просроченной задолженности по потребительским кредитам. В ВТБ отметили, что на фоне растущих объемов беззалогового кредитования почти на 20% в год просрочки остаются на низком уровне, их увеличения не ожидается. В Райффайзенбанке уровень неуплат опустился с 4,7% в июне прошлого года до 4,3% в 2019-м, сообщили в кредитной организации. В банке «Санкт-Петербург» рассказали, что показатель уменьшается с 2016 года и сейчас составляет около 3,9%. В среднем платеж по потребкредитам выше планового в 2,5 раза, то есть заемщики стремятся как можно раньше рассчитаться по долгам, полагают в Сбербанке.

По словам экспертов, на данный момент преждевременно говорить о формировании пузыря на рынке потребительского кредитования, однако в перспективе двух-трех лет такой риск есть.