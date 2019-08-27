Служба финансового омбудсмена сообщила об участившихся случаях подачи потребителями обращений при содействии посредников, взимающих за это плату от 3 тыс. до 7 тыс. рублей. В службе напомнили, что по закону обращение к уполномоченному для потребителя является бесплатным.

«В последнее время потребители вместе с необходимыми документами для финансового уполномоченного прикладывают квитанции об оплате услуг по консультированию и помощи в подготовке обращений финансовому уполномоченному. Из квитанций следует, что стоимость посреднических услуг обходится потребителям от 3 тысяч до 7 тысяч рублей», — говорится в сообщении службы.

«Служба финансового уполномоченного рекомендует потребителям финансовых услуг внимательно относиться к использованию подобного рода посреднических услуг. Законом расходы потребителей на оплату этих услуг возмещению не подлежат», — приводятся в сообщении слова главы службы обеспечения деятельности финуполномоченного Ольги Крайновой.

Для потребителей обращение к финуполномоченному является бесплатным, «подача обращения не требует специальных юридических познаний», напомнили в службе. Подать обращение можно через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного, а также в письменной форме по адресу службы обеспечения деятельности финансового уполномоченного.

«Обращаем внимание потребителей финансовых услуг, что направление обращений финансовому уполномоченному с помощью посредников не гарантирует сохранность и безопасность персональных данных потребителей финансовых услуг», — подчеркнули в службе.