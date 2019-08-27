Пенсионный фонд России (ПФР) готов к переходу на электронные трудовые книжки с января 2020 года. Проблем с нововведением в ведомстве не прогнозируют, сообщил во вторник ТАСС зампредседателя правления фонда Сергей Чирков.

«Все технические наработки есть, они будут использоваться. Думаю, что проблем здесь не будет. Мы готовы полностью к этой работе. У нас очень большой опыт работы накоплен в части ведения базы данных о пенсионных правах», — сказал он.

Закон об электронных трудовых книжках должен вступить в силу с 1 января 2020 года, когда все работодатели должны будут передавать данные в ПФР в режиме онлайн. С 2021 года трудовые книжки будут вестись только в электронном виде. Исключение составят те работники, которые подадут заявление на ведение книжек в бумажном формате. Законопроекты были рассмотрены и одобрены правительством в июле и внесены для рассмотрения в Госдуму.