Количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров в июле 2019 года сократилось на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило 1,64 млн единиц. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Самое большое количество выданных потребкредитов было отмечено в Москве (74,8 тыс.), Московской области (69,4 тыс.), Краснодарском крае (61,9 тыс.), Свердловской области (56,4 тыс.), а также в республиках Башкортостан (56,1 тыс.) и Татарстан (54,7 тыс.).

Динамика выдачи потребкредитов в регионах России оказалась разнонаправленной. Так, самое значительное сокращение выдачи по сравнению с июлем 2018 года было зафиксировано в Алтайском (минус 8,8%) и Ставропольском (минус 8,1%) краях, Иркутской области (минус 6,4%), Республике Саха (Якутия) (минус 4,6%), а также в Тюменской (минус 4,4%) и Волгоградской (минус 4,4%) областях.

В ряде крупнейших регионов страны в июле 2019 года был отмечен рост выдачи потребкредитов: в Москве (плюс 8,2%), Тульской (плюс 5,6%), Московской (плюс 4,9%) и Ленинградской (плюс 4,3%) областях, а также в Санкт-Петербурге (плюс 3,8%).