Министерство экономического развития в обновленном макроэкономическом прогнозе предупредило о рисках рецессии в стране в 2021 году в случае отсутствия мер по ограничению темпов роста потребительского кредитования. Так, по оценке министерства, в случае усугубления ситуации в секторе потребкредитования сокращение расходов домашних хозяйств на конечное потребление может достичь 4,5% год к году в реальном выражении. При этом экономика войдет в рецессию в 2021 году, а ВВП сократится на 0,6%.

В то же время эксперты, опрошенные ТАСС, разошлись во мнениях относительно того, может ли дальнейший рост потребкредитования привести к рецессии.

Так, макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает, что рецессии из-за внутренних факторов ждать не стоит как минимум за счет роста инвестиций в экономику России в последующие годы. По его словам, стимулирование экономики за счет национальных проектов начнется уже в конце 2019 — начале 2020 года. По мнению Мурашова, единственное, что может привести к рецессии в экономике РФ в 2021 году, — это серьезные внешнеэкономические риски.

«Для нас потребительское кредитование — не ядро стрессового сценария, а одна из возможных его частей. Внешние условия пока что выглядят существенно большей угрозой, чем внутренние», — соглашается с аналитиком эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

При этом, по его мнению, при текущем балансе доходов и расходов населения спад кредитования, если он произойдет, может максимально сжимать потребительские расходы на величину порядка 5%, что при прочих равных транслируется в два с небольшим процента ВВП. «Согласно нашим оценкам, впрочем, спонтанной такая остановка кредитования не будет — потребуется относительно сильный внешний шок, а не просто циклическая логика событий. Чтобы такое произошло, необходимо, чтобы банки реагировали на шоковые внешние условия, а не только на наблюдаемую платежеспособность заемщиков», — заключил Куликов.

МЭР видит в ситуации с потребкредитованием черты социальной проблемы По данным Банка России, у 15% заемщиков соотношение «платеж/доход» превышает 70%, что приводит к существенному ухудшению уровня жизни заемщика, отметил Максим Орешкин.

В свою очередь, начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин полагает, что замедление темпов роста кредитования будет негативно сказываться на росте ВВП РФ. «Последние два года темпы роста потребительского кредитования стремительно ускорялись, сейчас уровни долговой нагрузки уже выше пиков 2013 года. Этот рост кредитования оказывал определенную поддержку потребительской активности, безусловно, замедление темпов роста кредитования будет негативно сказываться на динамике экономического роста. Причем нельзя исключать, что риск этого сценария реализуется даже раньше 2021 года», — отмечает эксперт.

Сусин предупреждает, что ужесточение условий кредитования в финальной стадии кредитного цикла может привести к более жесткой «просадке» потребительского кредитования и, соответственно, потребительской активности, чем это заложено в базовый сценарий МЭР. По его мнению, «смягчить подобное развитие событий могло бы более активное снижение ключевой ставки и выработка мероприятий по смягчению негативных последствий для заемщиков от возможного ужесточения условий кредитования».

Однако заведующий лабораторией структурных исследований РАНХиГС, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев согласился с позицией Минэкономразвития. «Я об этом уже, наверное, года два с половиной пишу, что один из ключевых рисков — это рост потребкредитования. В 2021 году риск рецессии усиливается еще тем, что в 2021 году, по замыслу Минэкономразвития и правительства, мы должны расти выше 3%, но пока не просматриваются такие перспективы», — обращает внимание эксперт.

Мурашов из Райффайзенбанка отмечает, что прогноз Минэкономразвития по росту реальных доходов населения в 2019 году снижен до 0,1% с 1%, а по обороту розничной торговли в 2020 году — до 0,6% год к году (с 2,1% год к году), притом что ожидания по реальным располагаемым доходам и реальной зарплате не поменялись.

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян в 2019 году При этом МЭР повысило прогноз по росту реальной заработной платы в РФ в 2019 году.

«Такая динамика в 2020 году выглядит необычно, и, как мы понимаем, основным фактором такого расхождения будет снижение доли кредитования в структуре финансирования потребительских расходов. Что касается слабости доходов населения в 2019 году, то пока их негативная годовая динамика находится под влиянием эффекта высокой базы прошлого года (в первом — втором кварталах 2018 года происходил их заметный рост)», — заключает эксперт.

По словам Ведева из РАНХиГС, такой прогноз министерства является мягким и довольно оптимистичным. «Да, достаточно мягкий, оптимистичный [прогноз] <...> Понятно, что реальные располагаемые доходы не вырастут, но лучше дать 0,1%, чем минус 0,5%, и подтвердить, что шесть лет подряд у нас идет падение уровня жизни», — комментирует эксперт.

В свою очередь, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов полагает, что экономика не может расти при падающих доходах населения. «Вчера президент собрал на совещание [министра финансов Антона] Силуанова, [главу Минэкономразвития Максима] Орешкина и [главу ЦБ РФ Эльвиру] Набиуллину и поручил им ускорить экономический рост. Внезапно все проснулись. Оказывается, уверения, что макроэкономическая стабильность, устойчивость бюджета и окончательно обузданная инфляция сами собой создадут условия для роста, не оправдались», — пишет он на своей странице в Facebook.



Титов отмечает, что «самопроизвольного роста не бывает — для этого нужна другая экономическая политика». «Несовместимы рост промышленного производства и высокие процентные ставки по кредитам, рост и двузначная прибавка тарифов на электроэнергию и, конечно же, рост и одновременное введение новых налогов. Увеличение НДС в нашей ситуации — это экономический абсурд, нонсенс. Не бывает роста при падающих доходах населения», — заключает бизнес-омбудсмен.