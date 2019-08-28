Нужно ввести временную экономическую поддержку производителей российских товаров, а также организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК), выпускающих продукцию гражданского назначения, через госзаказ, следует из проекта постановления правительства, которое Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) — проект предлагает обязать госзаказчиков отдавать российским производителям и поставщикам определенную долю заказа: 30% общих годовых закупок в 2020 году и уже 50% в 2021-м, в том числе потребовать часть квоты отдавать именно производителям ОПК, сообщают «Ведомости» .

Также предлагается проводить торги только для российских производителей, а если они будут признаны несостоявшимися, организовывать повторные для всех.

ФАС не поддерживает предложение Минпромторга — введение квотирования для заказчиков с обязанностью выкупа определенной доли только у предприятий ОПК поделит российские предприятия на более российские и менее, что нанесет ущерб добросовестной конкуренции и негативно отразится на экономике и качестве контрактов.

Параллельно идет дискуссия о том, чтобы, напротив, упростить доступ иностранцев к госзаказу — в июле вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.