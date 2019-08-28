Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей, что на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го, сообщили «Известиям» в Минстрое. В эту категорию неплательщиков входят не только физические лица, но и товарищества, кооперативы, некоммерческие объединения граждан, а также их управляющие компании.

По данным Росстата за I квартал, только по прямым договорам с ресурсоснабжающими организациями (РСО) физические лица задолжали более 300 млрд рублей за коммунальные услуги (без учета жилищных). Причем больше всего — за тепло — 146,4 млрд рублей. Оставшиеся средства — это долги управляющих компаний перед сбытовыми.

В пресс-службе Минстроя сообщили, что долги промышленных потребителей, юридических лиц, кроме бюджетных организаций, по оплате ЖКУ в I квартале 2019 года увеличились на 1,2%. Их долг составил 530,2 млрд рублей. Таким образом, население и промышленные потребители суммарно должны за жилищно-коммунальные услуги почти 1,1 трлн рублей.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) «Известиям» сообщили, что средняя сумма долга за ЖКУ, который взимают по суду с одного неплательщика, составляет в этом году 43 тыс. рублей. Таких ответчиков — 31,5 тыс. человек, хотя еще год назад их было 27 тыс. В НБКИ добавили, что задолженность за коммунальные услуги может сказаться на кредитной истории граждан.

В апреле прошлого года были внесены изменения в Жилищный кодекс, что позволяет потребителям переходить на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. Таким образом, из расчетов можно убрать посредника, что, как планируется, снизит задолженность перед поставщиками ресурсов. В части регионов переход на прямые договоры уже состоялся, в том числе в Белгородской области, Дагестане, Северной Осетии — Алании, Еврейской автономной области, Тыве, Ямало-Ненецком автономном округе.