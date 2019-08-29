Некоторые россияне к началу учебного года делают крупные покупки в рассрочку, приобретая для своих детей учебную мебель, вычислительную технику, верхнюю одежду и дорогие ранцы, говорится в исследовании интернет-компании Ozon, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Эксперты компании проанализировали миллион онлайн-заказов и выяснили, что самую ходовую, базовую «корзину родителя» на Ozon к 1 сентября можно собрать, потратив от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. В нее входят примерно 10—12 товаров, в частности, школьная форма, рюкзак или ранец, обувь, канцелярские принадлежности и учебная литература. Однако «родители не склонны экономить на детях», отмечают в Ozon, и фактический «средний чек» за такой набор в зависимости от города и региона может составлять 9—14 тысяч рублей.

Но и это без учета более дорогостоящих покупок, для которых многим покупателям приходится прибегать к кредитам. При этом родители школьников чаще всего покупают в кредит или рассрочку учебную мебель. Количество оформленных таким образом заказов растет на Ozon на 20—25% в месяц. Также пользуется популярностью электроника в кредит и рассрочку, в частности ноутбуки стоимостью от 19 тыс. до 24 тыс. рублей.

«В течение лета в каждый шестой заказ, приобретенный в кредит, добавляли детскую верхнюю одежду и осеннюю обувь. В такие заказы также добавляют дорогостоящие ранцы, стоимость которых может измеряться несколькими тысячами рублей», — говорится в исследовании.

Почти 60% заказов в кредит или рассрочку приходится на регионы, а чаще всего такие заказы оформляют пользователи из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Твери, Екатеринбурга и Краснодара. При этом, по данным аналитиков, самым «щедрым» покупателем этого лета оказался москвич, который сделал кредитный заказ на сумму почти 116 тыс. рублей. В него вошли электроника и полный набор детской учебной мебели: компьютерный стол, стул и настольная лампа.

Исследование проводилось с конца мая по конец августа.