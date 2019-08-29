«Ростелеком» и банки до 31 августа должны проверить качество биометрических данных клиентов, которые банки собирают для внутренних биометрических систем, рассказали источники РБК . Такая задача поставлена по итогам встречи в ассоциации «Финтех» (АФТ) 16 августа. Так, ЦБ, АФТ и «Ростелеком» должны оценить, можно ли использовать эти данные в Единой биометрической системе (ЕБС) «Ростелекома».

ЕБС испытывает проблемы с наполняемостью — за год работы в системе собрано всего около 15 тыс. биометрических данных клиентов, сообщает один из источников. Поэтому сейчас «Ростелеком» ищет новые кейсы для ЕБС, говорит другой источник.

Биометрию для ЕБС собирают 155 банков в более чем 5,3 тыс. отделениях, ответили в «Ростелекоме». По данным на октябрь прошлого года, биометрию для ЕБС сдали всего около 2 тыс. человек. Оборудование и программное обеспечение для одного отделения стоят сейчас не менее 5 млн рублей. Параллельно банки наполняют свои биометрические системы.

По словам источников, пока «Ростелеком» обсуждает с банками техническую сторону вопроса. Банки могут передать фотографии клиентов без какой-либо дополнительной информации о них, записи голосов передать не получится из-за технических трудностей. В ЕБС идентификация проходит по двум параметрам: изображение лица и слепок голоса, поэтому одних только фотографий недостаточно. Также «Ростелеком» готовится к запуску своего проекта по сбору биометрии в МФЦ, а для проверки и настройки системы ему нужны образцы биометрии, которые у клиента взяли в банке в идеальных условиях. Единственный вариант для получения образцов — обратиться к внутренним ресурсам банков.