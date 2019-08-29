Операторы связи в сентябре обсудят перспективы совместного развития инфраструктуры для развертывания сетей пятого поколения и доступности диапазонов радиочастот для 5G в России. Об этом ТАСС сообщила директор по стратегическому развитию «Ростелекома» Алеся Мамчур на II Петербургском цифровом форуме.

«В начале сентября на площадке «Ростелекома» как центра компетенций по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» состоится обсуждение с участием представителей всех операторов связи страны и Минкомсвязи перспектив использования радиочастот 3,4—3,8 ГГц и 4,4—4,9 ГГц для развертывания сетей пятого поколения, а также совместного участия в развитии инфраструктуры для 5G. <…> В вопросе частот [для 5G] есть консолидированное мнение операторов о приоритетном использовании диапазона 3,4—3,8 ГГц для создания инфраструктуры», — сказала она.

Минкомсвязь надеется на расширение диапазона радиочастот с 4,8—4,9 ГГц до 4,4—4,9 ГГц для развертывания пилотных зон сетей пятого поколения, говорил журналистам в июле замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.