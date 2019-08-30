Минэкономики предлагает обязать кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику, сообщает «Коммерсант» . Таким образом, гражданин сможет выкупить долг с дисконтом.

Ведомство разработало поправки в законы о взыскании долгов физлиц и «О микрофинансовой деятельности», где предлагается обязать кредитора перед заключением договора об уступке требования направлять «должнику предложение выкупить его по цене, равной цене такого договора». Если должник либо другое лицо за него перечислит кредитору указанную цену, то право требования перейдет к должнику и прекратится. Должник сможет в любое время выкупить требование у цессионария (покупатель долга) по двукратной цене приобретения долга либо за половину цены, если докажет, что цессионарий знал или должен был знать о нарушении цедентом (продавец долга) обязанности предложения выкупа долга должнику.

Условия будут применяться к требованиям, по которым на момент заключения цессионного договора имеется просрочка не менее 30 календарных дней, и не будут распространяться на уступку в ходе исполнительного производства либо банкротства.

Кредиторы выступают категорически против поправок, полагая, что они фактически освобождают заемщика от исполнения обязательств. Также банки могут лишиться возможности освобождения резервов путем продажи долгов. По мнению экспертов, документ в текущем варианте — не просто ограничение свободы договора, использование нерыночных механизмов установления цены, но и прямые ворота к потребительскому экстремизму. Правозащитники подчеркивают, что инициатива несет риски и для самих заемщиков — могут появиться граждане или организации, которые будут встраиваться в эту схему, манипулируя фактом выплаты задолженности и пытаясь оказывать давление на должников.