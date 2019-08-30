Сумма выданных автокредитов в июле 2019 года составила 69,5 млрд рублей. Это рекордный объем выдачи автокредитов за все время наблюдений, начиная с 2014 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 34,2%.

Самые большие объемы выданных автокредитов были отмечены в Москве (7,46 млрд рублей), Московской области (5,44 млрд рублей), Санкт-Петербурге (5,13 млрд рублей), а также в Республике Татарстан (2,93 млрд рублей) и Краснодарском крае (2,73 млрд рублей).

Самый высокий рост объемов выданных автокредитов зафиксирован в Калужской (плюс 57,5%), Тверской (плюс 55,6%), Волгоградской (плюс 48,0%) и Московской (плюс 40,2%) областях, а также в Удмуртской Республике (плюс 39,4%).