Среднемесячная зарплата россиян в июне 2019 года выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 8,2% и составила 45,9 тыс. рублей, свидетельствует сводка «Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без выплат социального характера) по видам экономической деятельности» из опубликованного обзора Росстата «Информация о социально-экономическом положении России, январь — июль 2019 года» .

В январе — июле текущего года зарплата выросла на 7,2%, отмечает ведомство.



«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2019 года, по оценке, составила 45 900 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,2%, в январе — июле 2019 года — на 7,2%», — говорится в сообщении.



При этом суммарная задолженность по зарплате по сведениям, представленным организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства), на 1 августа 2019 года составила 2,753 млрд рублей и по сравнению с 1 июля 2019 года увеличилась на 183 млн рублей (7,1%).

Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 августа текущего года, составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности. Из общей суммы просроченной задолженности 697 млн рублей (25,3%) приходится на задолженность, образовавшуюся в 2018 году, 841 млн рублей (30,6%) — в 2017 году и ранее.