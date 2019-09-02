Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат. Минтруд разослал эти предложения в Минфин, Минэкономразвития, ЦБ, Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов и Национальную ассоциацию пенсионных фондов для обсуждения, сообщает РБК .

Сейчас выходящие на пенсию граждане получают пенсионные накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия меньше 5% от суммы общей пенсии. Если сумма выше 5%, то человеку назначается накопительная пенсия. Чтобы такая пенсия была назначена, необходимо иметь около 177 тыс. рублей пенсионных накоплений.

ПФР рассчитывает ежемесячную величину накопительной пенсии следующим образом: все накопленные средства гражданина делятся на период дожития, который сейчас составляет 252 месяца. По данным Росстата, средний размер назначенных пенсий в России в январе — июне составил 14 135 рублей (5% от этой суммы — 700 рублей). Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера. Федеральный прожиточный минимум пенсионера на 2019 год составляет 8 846 рублей (20% от этой суммы — 1 770 рублей).

В случае реализации предложений ПФР для получения накопительной пенсии необходимо будет иметь на счету 450—500 тыс. рублей. Средний счет застрахованного лица в НПФ сейчас составляет 73 тыс. рублей, что соответствует выплатам менее 300 рублей в месяц.

По мнению экспертов, предлагаемая Минтрудом методика приведет к увеличению числа единовременных выплат и практически к прекращению назначения накопительной пенсии. Абсолютное большинство пенсионеров сегодня получают пенсионные накопления единовременной выплатой, поскольку эти средства формировались в течение короткого периода и составили сумму, которую целесообразнее выплатить полностью за один раз, рассказали в пресс-службе ПФР. В случае принятия изменений получателей единовременной выплаты станет еще больше, сказали в ПФР.