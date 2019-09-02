Даже при цене нефти 40 долларов за баррель российская экономика не будет испытывать серьезного давления, заявил в интервью ТАСС глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«Если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, Россию они тоже заденут, но раньше нас зацепило бы гораздо сильнее. 60 долларов за баррель — некий уровень, позволяющий нам спокойно инвестировать в новые проекты, развивать их. При 40 долларах это станет делать сложнее, но даже на такой цене мы не будем испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику с точки зрения бюджета, платежного баланса», — сказал министр.

По его словам, при падении цены на нефть катастрофы в российской экономике не случится, при этом торговые противостояния крупных экономик затронут все страны без исключения. «Мы в значительной степени защищены макроэкономическими структурными реформами, которые провели за последние несколько лет. Тут и бюджетное правило, и механизм покупки валюты, и многое другое. Поэтому нефть, уходящая с 70 долларов за баррель на 60 долларов, сейчас никак не давит на внутриэкономическую ситуацию, катастрофы не случится», — сказал Орешкин.



Минэкономразвития в августе понизило прогноз цены нефти по итогам 2019 года до 62,2 доллара за баррель с ранее прогнозировавшихся 63,4 доллара. По оценке министерства, в 2020 году цена на баррель нефти уменьшится до 57 долларов вместо ранее предполагавшихся 59,7 доллара. Согласно прогнозу, цена на нефть в 2021 году снизится до 56 долларов, в 2022 году этот показатель ожидается на уровне 55 долларов, в 2023-м — 54 долларов, в 2024-м — 53 долларов за баррель.

