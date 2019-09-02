Отказ от отдельного целевого прогноза обусловлен тем, что теперь цели российской экономики определены национальными проектами до 2024 года

Минэкономразвития поменяло концепцию среднесрочного прогнозирования социально-экономического развития страны, сообщает РБК . Если раньше прогноз составлялся в трех сценариях — базовом, целевом и консервативном, то теперь осталось только два варианта — базовый и консервативный. Изменилась и сама суть прогноза: базовый вариант, по сути, стал целевым, поясняют аналитики. А значит, больше нет независимого, нейтрального прогноза «со стороны».

В сентябре 2018 года Минэкономразвития представило трехлетний прогноз только в базовом и консервативном вариантах. Так же министерство подготовило и прогноз до 2024 года — в соответствии с логикой новых нацпроектов. В постановление правительства № 1234 были внесены изменения, исключившие пункт о целевом варианте прогноза. Правда, эти поправки датированы маем 2019 года, а прогноз в двух сценариях вышел и использовался при формировании бюджета еще в 2018 году.

Ранее методология так описывала три варианта прогноза: базовый вариант — «основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов»; консервативный вариант — «консервативные оценки темпов экономического роста с учетом существенного ухудшения внешнеэкономических и иных условий»; целевой вариант — «достижение целевых показателей социально-экономического развития, учитывающих в полном объеме достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных внешнеэкономических условиях».

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В новой редакции постановления правительства содержание базового варианта изменено: «консервативные» внешние условия оставлены, но больше нет указания на «внутренние факторы». Формулировка консервативного варианта тоже несколько отличается: вместо «существенного ухудшения» внешней конъюнктуры теперь предлагается лишь учитывать «возможность ухудшения внешнеэкономических условий».

По словам министра экономики Максима Орешкина, отказ от отдельного целевого прогноза обусловлен тем, что теперь цели российской экономики определены национальными проектами до 2024 года.

По мнению экспертов, с приходом Максима Орешкина видение макропрогноза в Минэкономразвития серьезно изменилось: он приобрел целевой характер. Иными словами, прогноз сейчас отражает желаемое видение экономики. При формировании бюджета ориентиром остается базовый вариант, носящий теперь характер целевого. В бюджете от прогнозируемых темпов роста ВВП зависит прогноз налоговых поступлений, от прогнозируемой инфляции — планируемые расходы на индексацию ряда социальных выплат. Обратной стороной того, что Минэкономразвития фактически сделало целевой прогноз базовым, могут стать более глубокие пересмотры динамики ВВП по мере приближения «дальних» прогнозных лет, если структурные меры правительства будут действительно реализовываться не так быстро.