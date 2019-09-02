Пенсионный фонд России (ПФР) считает целесообразным выплачивать накопительную пенсию единовременно, поскольку сумма выплат небольшая, пояснили в пресс-службе ПФР.

Ранее сообщалось, что ПФР предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер получит всю накопленную пенсию не в виде ежемесячных выплат, а единовременно.

ПФР предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий В случае реализации предложений ПФР для получения накопительной пенсии необходимо будет иметь на счету 450—500 тыс. рублей.

«Предложенный вариант определения вида выплаты пенсионных накоплений не предполагает уменьшения числа людей, которым будут назначаться средства, — только перераспределение доли получателей накопительной пенсии и единовременной выплаты в сторону последней, поскольку пенсионные накопления людей, выходящих сегодня на пенсию, формировались в течение короткого периода и составили сумму, которую целесообразнее выплатить полностью за один раз», — пояснили в ПФР.