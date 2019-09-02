Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9—10%, рассказал «Известиям» заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

В 2018-м операционные убытки российских перевозчиков составили около 54 млрд рублей. При этом в I квартале, по данным АЭВТ, авиакомпании уже потеряли 45 млрд рублей, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается, сообщил Шокуров.

С прогнозом АЭВТ по росту цен на авиабилеты в целом согласны в Высшей школе экономики (ВШЭ) и ГосНИИ гражданской авиации.

По словам экспертов, объективные предпосылки рынка заставят авиакомпании повышать цены. Тактика перевозчиков по максимальному сдерживанию цен, от которой они не отказываются, даже несмотря на финансовые потери, может в итоге сдержать суммарный рост до 7—8% по итогам года. С 1 октября 2019 года обнуляется НДС на воздушные перевозки в обход Москвы, что положительно скажется на финансах авиакомпаний. При этом базовые факторы, создающие убытки, по-прежнему сохраняются: стоимость авиакеросина остается очень высокой, а провозные мощности избыточны, поэтому предпосылок для долгосрочного снижения цен нет, и с приходом нового высокого сезона стоимость перелетов вновь пойдет вверх.

Как говорил глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, хотя у авиакомпании нет планов до конца года повышать цены, она будет следить за рыночной ситуацией. В «Уральских авиалиниях» заявили, что запущенный с 1 августа механизм демпфера малоэффективен. Там отметили, что он позволяет получить компенсацию только при условии значительного — на 15% и более — роста стоимости авиатоплива на мировом рынке. Кроме того, он не предусматривает привязки к реальным розничным ценам, по которым керосин покупают перевозчики.