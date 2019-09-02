Банки в июле сократили объем выдачи потребительских кредитов в финансово неблагополучных регионах, при этом нарастив кредитование в субъектах с высоким уровнем доходов населения, говорится в статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Об этом сообщают «Известия» .

Больше всего новых займов в июле взяли в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Татарстане. Выдача в этих регионах за год увеличилась в диапазоне 3,7—8,2%, говорится в данных НБКИ. По данным Росстата, реальные доходы населения в этих районах — от 30,5 тыс. до 68,5 тыс. рублей. Кредитование в субъектах с низкими доходами (от 17 тыс. до 26,2 тыс. рублей) резко сократилось. Наибольшее уменьшение выдачи займов произошло в Калмыкии — на 12,8%, Костромской области — на 11,5%, Вологодской — на 10,9% и в Алтайском крае — на 8,8%. Во всех регионах, где выдачи потребкредитов уменьшились более чем на 5%, уровень дефолтных просрочек (со сроком более 90 дней) превышает 20%.

С 1 октября 2019 года вступают в силу новые требования регулятора для кредитных организаций по расчету надбавок к коэффициентам риска, что только усугубит положение неблагополучных регионов, сообщил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

В пресс-службе ЦБ сообщили, что вводимые меры способствуют увеличению запаса капитала банков, что стимулирует их привлекать средства с рынка, реинвестировать прибыль. Таким образом, введение ПДН будет влиять на повышение финансовой устойчивости кредитных организаций.

В российских банках заявили, что введение ПДН наносит удар в первую очередь по небольшим региональным финансовым организациям, которые кредитуют заемщиков, получивших отказ в крупных банках. Они не смогут наращивать выдачу, потому что оформление займов не самым качественным клиентам может грозить им нарушением нормативов достаточности капитала и отзывом лицензии.