Доля заемщиков, которые обратятся за помощью к друзьям или родственникам при ухудшении финансового положения и невозможности выплатить кредит, сократилась по сравнению с прошлым годом на 6 процентных пунктов и составила 43%. Об этом говорится в исследовании, проведенном Аналитическим центром НАФИ в июне 2019 года.

Число россиян, которые отметили, что столкнулись с трудностями при выплате кредита лично, составляет 16%, 24% опрошенных отметили, что проблемы с возвратом кредита затронули их родственников, 18% — знакомых. При этом 48% опрошенных ответили, что ни они, ни их окружение не испытывали трудностей при выплате кредитов, а 27% попросят отсрочку платежа или увеличение срока кредита в банке, где оформлен кредит.

Доля должников с проблемами при погашении кредитов выросла в 1,5 раза Об этом говорится в опросе ВЦИОМа о расходах россиян на погашение кредитов.

Для погашения задолженности 6% опрошенных возьмут кредит в другом банке, ссуду у работодателя попросят 3%, обратятся за помощью в государственные органы 2%, в организации, которые могут помочь решить вопрос с задолженностью в банке, — 2%.

На помощь друзей и родственников чаще других рассчитывает молодежь в возрасте от 25 до 34 лет (53%), а также население с низким уровнем дохода (51%). Жители городов-миллионников (36%), россияне в возрасте от 45 до 59 лет (35%) предпочтут обратиться в банк за отсрочкой платежа или пролонгацией кредита.