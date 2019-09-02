Минэкономразвития РФ предложит пакет мер, который усложнит процедуру блокировки банковских счетов предприятий, а при отсутствии оснований для заморозки — упростит разблокировку счетов. Об этом глава ведомства Максим Орешкин заявил в интервью телеканалу РБК .

«Когда эту блокировку вводят, потом берут даже с человека комиссионные для разблокировки счетов его предприятия. Это, конечно, проблема, которую мы обсуждали. Сейчас мы договорились о том, что [будет] дополнительный пакет мер, который усложнит процедуру для банка с точки зрения блокировки и упростит с точки зрения предприятия отстаивание своего чистого имени, если оно таковым является», — сказал Орешкин.

Силуанов предложил определить критерии для быстрой разблокировки счетов предпринимателей Он намерен обратиться с этим предложением в ЦБ.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов предложил разработать критерии, при выполнении которых происходит автоматическая разблокировка заблокированных банковских счетов предприятий.