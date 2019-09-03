Объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора государственного управления в 2018 году вырос на рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов на конец прошлого года, следует из данных Росстата о национальных счетах за 2018 год, проанализированных РБК .

Под наличностью и депозитами сектора государственного управления понимаются остатки на счетах федерального и регионального бюджетов, внебюджетных социальных фондов (ПФР, ФОМС, ФСС), госучреждений, финансируемых из бюджета, а также ряда госкорпораций, следует из методологии ЦБ. Согласно методологии, в статью «наличная валюта и депозиты» Росстат включает собственно наличную валюту, а также срочные депозиты, обязательные резервы банков в ЦБ и резервную позицию в МВФ. При этом в депозиты органов госуправления включаются депозиты правительства в ЦБ.

По словам заместителя руководителя Федерального казначейства Станислава Прокофьева, в Федеральном казначействе существует такое понятие, как Единый казначейский счет: это система взаимосвязанных счетов, в которой есть корневой счет, открытый Федеральным казначейством в ЦБ. «За счет того, что с каждым годом все больше и больше денежных средств централизовано на Едином казначейском счете, возрастают и его остатки», — продолжил Прокофьев. Смысла хранить эти средства просто так нет, поскольку они образуют так называемые финансовые тромбы, рассказал он. Чтобы эти ресурсы перетекали в реальный сектор экономики, Казначейство размещает средства избыточной ликвидности Единого казначейского счета.

Треть доходов бюджетной системы России оказалась связана с нефтью и газом За январь — июль 2019 года, по последним данным Минфина, нефтегазовые доходы составили 4,78 трлн рублей.

Резкое увеличение по статье «Наличная валюта и депозиты» сектора госуправления связано с тем, что в прошлом году суммарные запасы федерального бюджета на счетах в Казначействе достигли рекорда, увеличившись по сравнению с концом 2017 года на 4 трлн рублей — до 10,2 трлн рублей. Главным образом это было связано с закупками иностранной валюты Минфином по бюджетному правилу на дополнительные нефтегазовые доходы.

ЦБ связывает «существенное увеличение» объема финансовых операций госсектора по инструменту «наличная валюта и депозиты» со «значительным профицитом» консолидированного бюджета в 2018 году на фоне относительно высоких цен на энергоносители. По данным Минфина, доходы федерального бюджета в прошлом году превысили расходы на 2,745 трлн рублей (2,7% ВВП). По расчетам агентства Fitch Ratings, суммарные запасы наличности на счетах расширенного правительства России по итогам 2018 года достигли 13,4% ВВП, в том числе средства ФНБ в размере 3,9% ВВП и остатки на счетах Федерального казначейства в размере 2,9% ВВП.