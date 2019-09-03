Эксперты предложили использовать big data для изменения законодательства, сообщает РБК . Так, в «Концепции комплексного регулирования отношений, возникающих в связи с развитием цифровой экономики» содержится предложение анализировать большие массивы данных для оперативной корректировки действующих законодательных норм. Документ был разработан Институтом законодательства и сравнительного правоведения при правительстве по заказу «Сколково».

По словам экспертов «Сколково», основная идея заключается в том, чтобы своевременно вносить изменения в регулирование, чтобы оно не вредило экономическому состоянию тех или иных субъектов. За счет накопленных на цифровых платформах данных можно связать регуляторные решения с реальным спросом и создать более эффективную модель регулирования.

Также в концепции указано, что на законодательном уровне необходимо определить понятие «цифрового следа» как совокупности данных о «действиях пользователя в цифровом пространстве».