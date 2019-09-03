«Белый список» плана Минэкономразвития по трансформации делового климата дополнен новыми мероприятиями, в частности защитой от блокировок счетов, следует из материалов Минэкономразвития, с которыми ознакомился РБК. Это подтвердил представитель министерства.



В «белый список» министерство включает уже согласованные меры.

Ключевые разногласия бизнеса и профильных ведомств по отдельным пунктам плана были рассмотрены на подкомиссии по обеспечению устойчивого развития российской экономики правительственной комиссии по экономическому развитию 2 сентября.

По «антиотмывочному» 115-ФЗ банки обязаны приостанавливать подозрительные операции клиентов и отключать от дистанционного обслуживания вплоть до расторжения договора. Иногда банки злоупотребляют полномочиями, блокируя средства по формальным признакам, указывал Банк России.



«Меры репрессивного характера» испытали на себе не менее 750 тыс. предпринимателей, отмечается в материалах Минэкономразвития. Банки взимают комиссии за разблокировку счета, а реабилитация с участием ЦБ (выведение из черного списка) может затянуться на два месяца, что приводит к значительным издержкам вплоть до разорения бизнеса.

«Мы договорились принять дополнительный пакет мер, который усложнит процедуру блокировки счетов для банка и упростит предприятиям отстаивание своего честного имени», — сообщил РБК министр экономического развития Максим Орешкин. Среди одобренных шагов — законодательно обязать банки объяснять предпринимателям причину блокировки и ускорить процедуру реабилитации предпринимателей.

Правительство утвердило первый пакет мер по трансформации делового климата в январе 2019 года. Сейчас план охватывает 15 направлений, каждое из которых ведет отдельная рабочая группа. В феврале в план включили четыре новых: защиту прав и законных интересов предпринимателей, туризм, сельское хозяйство и экологию. В сентябре 2019 года в плане появятся три новых направления — социальная сфера, защита интеллектуальной собственности и искусственный интеллект.

