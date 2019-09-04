Министерство труда и социального развития РФ считает справедливым и обоснованным предложение об увеличении с полутора до трех лет периода ухода за ребенком, включаемого в страховой стаж при назначении пенсии, говорится в официальном письме за подписью замглавы Минтруда Андрея Пудова. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.



Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой с предложением включать полтора года ухода за детьми в трудовой стаж многодетных родителей вне зависимости от количества детей в семье (сейчас это ограничивается четырьмя детьми). Он просил рассмотреть этот вопрос при работе над поручением премьер-министра РФ Дмитрия Медведева относительно возможности увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в трудовой стаж.

«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания с учетом того, что в РФ период отпуска по уходу за ребенком составляет три года, при этом значительная часть граждан реализует данное право в силу различных причин и обстоятельств. В этой связи реализация подобного мероприятия предоставит таким гражданам гарантии на включение периода ухода за ребенком в полном объеме в страховой стаж в целях их дальнейшего пенсионного обеспечения как для права на получение страховой пенсии, так и для определения ее размера», — говорится в письме Минтруда.

По мнению министерства, реализация данной инициативы может усовершенствовать и усилить систему социальной поддержки семей с детьми, а также улучшить демографическую ситуацию в стране.