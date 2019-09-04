Минэкономразвития в 2019 году ожидает почти нулевой показатель роста реальных доходов, заявил в интервью Business FM глава ведомства Максим Орешкин в рамках Восточного экономического форума.

«В этом году мы ожидаем лишь небольшой, по сути нулевой, без изменений показатель роста реальных доходов и, конечно же, увеличение спроса на труд — развитие экономики, создание новых рабочих мест, формирование спроса, спроса на качественный труд, спроса на труд с высоким уровнем заработной платы», — сказал министр.

«Именно на это у нас сейчас нацелен целый план мер, который мы сейчас обсуждаем в правительстве, там восемь направлений — от улучшения инвестиционного климата, развития технологий, а также много-много других историй, которые будут именно нацелены на то, чтобы снимать издержки и формировать дополнительный спрос на труд. Но только о факторах предложения стороны говорить неправильно, важно говорить о стороне спроса», — отметил министр.

В августе Минэкономразвития понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%.

«Рост реальных располагаемых доходов населения на фоне увеличения процентных платежей и слабости совокупного спроса в этом году составит всего 0,1%, а в 2020 году на фоне усиления экономического роста и инвестиционной активности достигнет 1,5%», — сказал Орешкин.

Предыдущий (апрельский) прогноз Минэкономразвития также предполагал рост реальных располагаемых доходов россиян на 1,5% в 2020 году. Прогноз на 2021—2024 годы остался без изменений — рост на 2,2%, 2,3%, 2,3% и 2,4% соответственно.