Развитие искусственного интеллекта позволит увеличить производительность труда в России к 2030 году на 1 процентный пункт в год, заявил в интервью РИА Новости министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах Восточного экономического форума.

Орешкин рассказал, что на полях форума в четверг проведет встречу со своими японскими коллегами и планируется подписание соглашения по сотрудничеству в таких направлениях, как микроэлектроника, искусственный интеллект, роботизация и так далее.

«Все, что связано с четвертой промышленной революцией. Есть какие-то наработки в России, но понятно, что их больше у японской стороны. Мы как раз сейчас работаем над совместными проектами по этим сферам», — сказал Орешкин. По словам министра, развитие искусственного интеллекта является одним из серьезных способов повысить производительность труда.

«В перспективе к 2030 году, по нашим оценкам, полноценное внедрение искусственных технологий во всех сферах и автономного движения, и систем безопасности, и здравоохранения, и много чего еще может дать прибавку до 1% ежегодный темп роста производительности труда», — сказал Орешкин.

Президент РФ Владимир Путин после инаугурации 7 мая 2018 года подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. Согласно указу, к 2024 году РФ должна достигнуть 5% ежегодного роста производительности труда в базовых несырьевых отраслях экономики.

