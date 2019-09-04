Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не разделяет мнения главы Минэкономразвития Максима Орешкина о возможной рецессии в экономике России в 2021 году.

«Нет, вы знаете — я сегодня даже с ним (Орешкиным. — Прим. ред.) на эту тему говорил — мы такого мнения не разделяем и вообще считаем, что, во-первых, Центральный банк принял ряд мер, вы знаете, фактически ограничение наиболее рискованного кредитования. Наверно, это оправданно, я даже, кстати, не стал бы кредитовать», — сказал Костин журналистам в кулуарах ВЭФ.

«Поэтому мы ожидаем, что это уже окажет определенное сдерживающее воздействие на рост. Мы вообще в среднесрочной перспективе думаем, что потребкредитование будет расти однозначной цифрой, какого-то существенного перегрева не будет. Мы пока больших рисков не видим, честно говоря», — считает глава ВТБ.

Орешкин предупредил о рецессии из-за перегрева потребительского кредитования Рост потребкредитования также несет социальные риски.

Полемика в среде экономистов относительно потребительского кредитования началась еще в июне.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда заявила, что высокая закредитованность населения в России не означает пузыря на рынке, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году из-за того, что банки перестанут перекредитовывать граждан с высокими долгами. Также он указывал, что кредиты, наоборот, снижают уровень доходов населения из-за выплат процентов.

Позднее Орешкин заявил, что текущая ситуация в сегменте потребительского кредитования в России приобретает черты социальной проблемы. По его словам, более 70% дохода уходит на выплату долгов у 15% российских заемщиков.