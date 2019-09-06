Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу, 6 сентября, принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



«При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков», — отмечается в сообщении.



Решение Центробанка совпало с прогнозами опрошенных Банки.ру экспертов. Определяющими факторами в этом вопросе аналитики называли снижение инфляционных ожиданий, распространение дефляционных процессов, слабый рост российской экономики и смягчение ДКП зарубежных центральных банков.



Это шестое заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке в текущем году. На заседаниях, которые прошли 8 февраля, 22 марта и 26 апреля, Центробанк не менял ключевую ставку, а 14 июня и 26 июля принял решение снизить ее: оба раза ключевая ставка уменьшалась на 25 базисных пунктов.



В 2018-м регулятор ужесточал денежно-кредитную политику дважды: в сентябре и декабре. Так ЦБ реагировал на возможные угрозы финансовой стабильности и риски ускорения инфляции, поясняла председатель Банка России Эльвира Набиуллина.



Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября.

